"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России по футболу

Красно-белые ранее обеспечили себе первое место в группе и выход в четвертьфинал "пути РПЛ" турнира

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Спартак" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Бителло (42-я минута), Даниил Фомин (45) и Иван Зазвонкин (90+5). Зазвонкин отличился в дебютном матче за "Динамо".

В другом матче группы D "Краснодар" со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород". "Динамо" набрало 8 очков и занимает второе место в группе D. "Спартак" идет на первой строчке с 12 очками. Красно-белые после четвертого тура обеспечили себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал "пути РПЛ" Кубка России. Третье место в группе занимает "Краснодар" (8 очков), на четвертой строчке идет "Пари Нижний Новгород" (2), который будет выступать в плей-офф "пути регионов".

В матче первого круга Кубка России "Спартак" разгромил "Динамо" со счетом 4:1. Команды встречались между собой также в нынешнем сезоне чемпионата России. Красно-белые победили со счетом 1:0.

В заключительном туре группового этапа Кубка России "Динамо" 2 ноября примет "Пари Нижний Новгород". "Спартак" 1 ноября на своем поле сыграет с "Краснодаром".

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.