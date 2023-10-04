Матыцин пригласил мексиканских спортсменов на все международные соревнования в России

Министр спорта РФ провел рабочую встречу с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил мексиканских спортсменов на международные соревнования, которые будут проходить на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин провел рабочую встречу с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Стороны обсудили потенциал в области спортивного сотрудничества между Россией и Мексикой. Министр предложил разработать план мероприятий по развитию спортивного взаимодействия по видам спорта, представляющим взаимный интерес.

"Знаем о вашей заинтересованности в развитии фехтования, прыжков в воду, дзюдо, тхэквондо, гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, шахмат, волейбола и бокса, кроме того, предлагаем развивать сотрудничество и по таким направлениям, как спортивная наука и межвузовское сотрудничество в области спорта. Мы открыты к прямому диалогу и приглашаем спортсменов из Мексики на все международные спортивные мероприятия, которые проводятся в России в открытом формате. Также будем рады видеть генерального директора Национальной комиссии по физической культуре и спорту Ану Гевару в октябре этого года в Перми на форуме "Россия - спортивная держава", - сказал Матыцин.

Мехиас проинформировал, что получил приглашение от главы Республики Татарстан Рустама Минниханова принять участие в тестовых мероприятиях "Игр будущего". Посол с делегацией осмотрел тренировочные центры соревнований, которые пройдут в Казани в 2024 году.