Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров

Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров и других специалистов по итогам выступлений на международных соревнованиях в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации (с учетом ранее данных поручений) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Администрации президента Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления в указанной области, предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, определить объем и источники таких бюджетных ассигнований, а также обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Глава государства ждет доклад до 1 февраля 2024 года.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

Рекомендациями МОК государственным структурам запрещается финансировать спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В 2018 году российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допинговых санкций МОК в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России. Спортсмены тогда представляли Олимпийский комитет России.

20 сентября Министерство спорта РФ опубликовало заявление, в котором говорилось, что ведомство обеспечивает необходимые условия для защиты интересов российских спортсменов на международной арене и предусмотренных законодательством социальных выплат и гарантий.