Президент сербского "Спартака" высоко оценил работу Кержакова на старте сезона

Никола Симович отметил, что удовлетворен результатами команды на данный момент

ТАСС, 5 октября. Президент футбольного клуба "Спартак" из сербской Суботицы Никола Симович удовлетворен результатами при новом главном тренере Александре Кержакове и не сомневается в дальнейшем прогрессе команды. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

После девяти туров чемпионата "Спартак" идет на восьмом месте с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела пять поражений. Прошлый сезон команда завершила на 13-й позиции. В следующем туре "Спартак" 8 октября сыграет с клубом "Бачка-Топола", серебряным призером прошлого розыгрыша чемпионата страны.

"Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать. Вообще не нервничал [после старта с двух побед и четырех поражений]! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен", - сказал Симович.

"Знал, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы все отладить. Игрокам - чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру - чтобы лучше узнать их возможности", - добавил президент "Спартака".

Кержаков возглавил "Спартак" в июне, контракт заключен на один год с возможностью продления на один сезон. Ранее он тренировал "Пари Нижний Новгород", томскую "Томь" и кипрскую "Кармиотиссу". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.