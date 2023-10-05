Третьяк, Тарпищев и Колосков получили юбилейные медали Минспорта России

Награды также вручили Виталию Смирнову, Павлу Рожкову, Валентине Родионенко, Евгению Гомельскому и другим

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков были награждены юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии, которая проходит в четверг в Министерстве спорта РФ.

Награды также получили почетный член Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу Евгений Гомельский, почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев и другие заслуженные управленцы в области спорта.

Награды вручил министр спорта России Олег Матыцин.

Юбилей Министерства спорта РФ как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отмечается в 2023 году. Сто лет назад был принят декрет ВЦИК РСФСР "Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР".