В игре, которая пройдет 16 октября, будет предусмотрено пять замен

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Кении будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье, начало игры - 19:00 мск.

"Матч сборных России и Кении пойдет в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сборная России проведет сбор с 9 по 16 октября. 12 октября россияне сыграют с командой Камеруна на "ВТБ-Арене" в Москве. Игра будет также учтена в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).