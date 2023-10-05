Левитин: Россия не будет препятствовать участию в Олимпиаде в нейтральном статусе

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

ТАСС, 5 октября. Россия не будет препятствовать спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем", - сказал Левитин.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.