Футболист Захарян тренируется в общей группе "Реал Сосьедад" перед матчем с "Атлетико"

Россиянин 2 октября попал в заявку на матч Лиги чемпионов, но не вышел на поле

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян тренируется в общей группе футбольного клуба "Реал Сосьедад" перед матчем девятого тура чемпионата Испании против "Атлетико". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Матч пройдет 8 октября в Мадриде, встреча начнется в 17:15 мск.

"Захарян тренируется вместе с командой", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что он попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (2:0), но игрок не вышел на поле.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.