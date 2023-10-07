Четыре матча 11-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

На 7 октября запланированы встречи "Урал" - "Локомотив", "Сочи" - "Зенит", "Балтика" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Ростов"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Урал" - "Локомотив", "Сочи" - "Зенит", "Балтика" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Ростов".

Действующий чемпион России петербургский "Зенит" на выезде сыграет с "Сочи", встреча начнется в 14:00 мск. Сине-бело-голубые не в лучшем состоянии подходят к игре. В предыдущих двух матчах РПЛ "Зенит" потерпел два поражения - от московского "Локомотива" (1:2) дома и "Оренбурга" (1:3) на выезде. Однако на этой неделе "Зенит" в матче пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России обыграл калининградскую "Балтику" (2:1). Петербуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах.

Для "Зенита" поражение от "Оренбурга" стало третьим в этом сезоне РПЛ, в прошлом розыгрыше чемпионата России команда потерпела на одно меньше. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что матч с "Сочи" является шансом на реабилитацию для "Зенита". "Это никак не повлияло, просто проиграли ["Оренбургу"], это нормально в футболе, нужно привыкнуть, что команда может проигрывать некоторые матчи, - сказал Петржела ТАСС. - "Зенит" - это профессиональная команда, там профессиональные игроки, нельзя говорить о том, чтобы одно или несколько поражений повлияли на команду, я в это не верю. Матч с "Сочи" является шансом на реабилитацию. Я уверен, что никакого кризиса в "Зените" нет, от одного поражения он не может начаться".

17 сентября "Сочи" покинул главный тренер Дмитрий Хохлов. Команду возглавил Александр Точилин, однако ее результаты пока не улучшились. "Сочи" подходит к игре с "Зенитом" с серией из восьми поражений во всех турнирах, в последний раз команда победила 19 августа, обыграв на своем поле "Ростов" (4:0) в пятом туре РПЛ. "Сочи" с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Команды проведут девятый официальный матч между собой. "Зенит" выиграл пять раз, две встречи завершились вничью, еще одна победа была у "Сочи". Единственный раз сочинцы выиграли у "Зенита" 3 октября 2021 года, та встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сочи".

Также в субботу калининградская "Балтика" на своем поле сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 16:30 мск. "Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. "Балтика" с 7 очками располагается на 15-й позиции.

"Краснодар" попробует укрепить лидерство

Также в субботу "Краснодар" дома встретится с "Ростовом", игра начнется в 19:00 мск. Краснодарская команда подходит к игре лидером чемпионата России, она набрала 24 очка и на 3 очка опережает идущие на втором месте самарские "Крылья Советов". "Краснодар" еще ни разу не проиграл в этом розыгрыше чемпионата страны, в активе команды семь побед и три ничьих. "Ростов" с 10 очками располагается на 12-й позиции.

Последняя встреча команд завершилась домашней победой "Краснодара" со счетом 3:0. В последний раз "Ростов" выиграл у краснодарской команды в чемпионате России на выезде 6 апреля 2014 года (2:0). При этом последняя победа "Ростова" над "Краснодаром" на своем поле датирована 9 октября 2022 года, тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ростовчан.

В первом матче дня "Локомотив" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", встреча начнется в 12:00 мск. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Урал" с 15 очками располагается на восьмой позиции. В игре с "Локомотивом" не сможет принять участие полузащитник "Урала" Андрей Егорычев, который был удален в матче прошлого тура с "Ростовом" (2:2).

Программа 11-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Пари Нижний Новгород" - "Крылья Советов", "Динамо" - "Факел", "Спартак" - ЦСКА и "Ахмат" - "Рубин".