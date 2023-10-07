Тренер российских футболисток рассказала о теплом приеме на турнире развития УЕФА в Сербии

Национальная команда среди игроков до 15 лет заняла второе место на соревнованиях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Организаторы турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Сербии хорошо встретили женскую команду России среди игроков до 15 лет. Об этом ТАСС рассказала старший тренер команды Елена Медведь.

Женская сборная России заняла второе место на турнире развития УЕФА среди игроков не старше 15 лет. Российские футболистки победили словенок (6:0) и белорусок (1:0), но уступили сербкам (1:2).

"Турнир прошел очень хорошо, нас тепло встретили, у сербской стороны очень хорошая тренировочная база, на которой приятно тренироваться, играть и находиться, - сказала Медведь. - Там сделано все для спортсменов. Если же говорить о результате, то первые два матча получились хорошими, мы одержали две победы, здорово сыграли, но не без ошибок. Девчонки - большие молодцы. Что же касается последнего матча с Сербией, то, конечно, хотелось бы побеждать и занимать первое место на турнире. Но это был первый турнир для команды этого возраста, первый полноценный международный опыт".

"Наверное, не все должно было пройти гладко. Хочу сказать, что мы могли занимать первое место, но, наверное, еще психологически не готовы. Не хватило не только психологии, но и концентрации, физически, тактически и технически мы были готовы. Местами мы смотрелись интереснее соперника. Мы говорили с сербским тренером и узнали, что они в таком составе тренируются уже год. А у нас это был второй сбор. Поэтому у сербской команды было чуть больше опыта и сыгранности", - добавила собеседница агентства.

Медведь считает, что команда не реализовала свой потенциал полностью. "Все провели хороший турнир, выкладывались на сто процентов, хотели себя проявить, - отметила она. - Все - большие молодцы, хотелось бы поблагодарить девчонок. Если говорить, кто бы мог стать лучшим игроком турнира, то это Юлия Соболева. Тренеры других команд ее также отмечали. На турнире наша команда не показала, на мой взгляд, и половины своего потенциала. У этой команды очень хорошее будущее. Все девчонки интересные, и, учитывая наш возраст, нам есть куда расти".

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и сборные от участия в международных матчах. В 2023 году Россия впервые приняла турниры развития УЕФА. Они прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА. 26 сентября УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет, 4 октября аналогичное решение опубликовал совет ФИФА, команды должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны.