"Урал" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сильвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53), у гостей отличились Артем Дзюба (5) и Тимур Сулейманов (90+6). На 71-й минуте матча 18-летний игрок "Урала" Илья Ишков, который вышел на замену в начале второго тайма, не реализовал пенальти - голкипер "Локомотива" Илья Лантратов отразил удар. Пенальти пришлось перебить, так как один из игроков московской команды вбежал в штрафную до удара. С повторным ударом Ишкова вновь справился Лантратов. В добавленное ко второму тайму время Ишков был заменен на защитника Егора Филипенко.

"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении шести матчей, в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0).

"Урал" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 16 очков в 11 матчах. "Локомотив" с 19 очками занимает третью строчку.

В следующем туре "Урал" 22 октября примет "Сочи", "Локомотив" 21 октября на своем поле сыграет против столичного "Динамо".