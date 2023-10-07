7 октября, 11:08
Футбол в России

"Урал" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сильвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53), у гостей отличились Артем Дзюба (5) и Тимур Сулейманов (90+6). На 71-й минуте матча 18-летний игрок "Урала" Илья Ишков, который вышел на замену в начале второго тайма, не реализовал пенальти - голкипер "Локомотива" Илья Лантратов отразил удар. Пенальти пришлось перебить, так как один из игроков московской команды вбежал в штрафную до удара. С повторным ударом Ишкова вновь справился Лантратов. В добавленное ко второму тайму время Ишков был заменен на защитника Егора Филипенко.

"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении шести матчей, в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0).

"Урал" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 16 очков в 11 матчах. "Локомотив" с 19 очками занимает третью строчку.

В следующем туре "Урал" 22 октября примет "Сочи", "Локомотив" 21 октября на своем поле сыграет против столичного "Динамо".

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1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

10

6

3

1

21

25

12

13

3

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

6

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

7

"Динамо"

10

4

4

2

16

17

15

2

8

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

15

"Балтика"

10

2

1

7

7

9

16

-7

16

"Сочи"

10

2

0

8

6

9

16

-7

  

Теги:
Российский футбол
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