"Урал" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сильвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53), у гостей отличились Артем Дзюба (5) и Тимур Сулейманов (90+6). На 71-й минуте матча 18-летний игрок "Урала" Илья Ишков, который вышел на замену в начале второго тайма, не реализовал пенальти - голкипер "Локомотива" Илья Лантратов отразил удар. Пенальти пришлось перебить, так как один из игроков московской команды вбежал в штрафную до удара. С повторным ударом Ишкова вновь справился Лантратов. В добавленное ко второму тайму время Ишков был заменен на защитника Егора Филипенко.
"Урал" не может победить в чемпионате России на протяжении шести матчей, в последний раз екатеринбуржцы выигрывали 19 августа в матче с калининградской "Балтикой" (1:0).
"Урал" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 16 очков в 11 матчах. "Локомотив" с 19 очками занимает третью строчку.
В следующем туре "Урал" 22 октября примет "Сочи", "Локомотив" 21 октября на своем поле сыграет против столичного "Динамо".
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
10
6
3
1
21
25
12
13
3
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
6
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
7
"Динамо"
10
4
4
2
16
17
15
2
8
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
15
"Балтика"
10
2
1
7
7
9
16
-7
16
"Сочи"
10
2
0
8
6
9
16
-7