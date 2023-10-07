Чесноков считает, что теннисистка Рыбакина растерялась в матче против Самсоновой

Россиянка победила представительницу Казахстана в полуфинале турнира WTA в Пекине

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова действовала агрессивно и напористо в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, поэтому та растерялась и стала ошибаться. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Рыбакиной, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу россиянки.

"Самсонова сейчас играет в очень хороший теннис, у нее очень резкие, хлесткие удары. Казалось бы, в предыдущем матче Рыбакина обыграла [Арину] Соболенко (первую ракетку мира - прим. ТАСС), которая тоже играет в агрессивной манере, и уже была фаворитом на победу в турнире, но Самсонову у нее обыграть не получилось. Самсонова действовала очень напористо и агрессивно, поэтому Рыбакина растерялась и стала допускать ошибки", - сказал Чесноков.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005).