"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 победил китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в подмосковных Мытищах в присутствии 2 035 зрителей.
В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (14-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Егор Зайцев (35), Максим Цыплаков (49). У проигравших отличились Брэндон Ип (20), Джейсон Фрэм (23), Кайл Вуд (37).
Лидирующий в списке лучших бомбардиров КХЛ нападающий "Спартака" Николай Голдобин отмечает 28-й день рождения. В субботнем матче он сделал результативную передачу.
"Куньлунь Ред Стар" продлил серию поражений до шести матчей. В текущем сезоне "Спартак" и китайская команда встречались второй раз. 2 сентября "Куньлунь Ред Стар" одержал победу в гостях со счетом 4:3.
"Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету красно-белых 20 очков в 16 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 9 октября дома сыграют против подмосковного "Витязя". "Куньлунь Ред Стар" занимает предпоследнее, 10-е место на Западе, набрав 13 очков. 9 октября китайский клуб на выезде сыграет против петербургского СКА.
1
Локомотив
15
10
1
0
1
0
3
44-28
23
2
Торпедо
14
9
1
0
0
1
3
45-31
21
3
Сочи
14
9
1
0
0
0
4
47-44
20
4
Динамо М
14
8
2
0
0
0
4
48-31
20
5
Спартак
16
8
1
0
0
2
5
56-49
20
6
Динамо Мн
14
5
1
1
0
2
5
43-37
16
7
ЦСКА
15
6
1
0
0
1
7
46-33
15
8
СКА
14
7
0
0
0
0
7
34-29
14
9
Северсталь
13
5
0
1
0
1
6
43-46
13
10
Куньлунь РС
18
3
1
2
0
1
11
36-54
13
11
Витязь
15
1
2
1
0
1
10
25-53
9
1
Металлург
16
9
1
1
2
1
2
52-39
25
2
Автомобилист
15
7
1
1
1
1
4
37-24
20
3
Лада
16
7
1
0
0
4
4
34-29
20
4
Ак Барс
14
6
3
0
0
1
4
47-36
19
5
Сибирь
15
5
1
1
1
1
6
29-41
16
6
Авангард
13
4
3
0
0
1
4
33-38
16
7
Трактор
15
4
3
0
0
2
6
30-37
16
8
Салават Юлаев
14
6
1
0
0
0
7
34-30
14
9
Адмирал
13
3
1
1
1
1
6
32-35
12
10
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
11
Барыс
15
2
1
0
2
3
7
38-50
11
12
Нефтехимик
13
1
1
1
0
2
8
28-56
8