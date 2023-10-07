7 октября, 12:24
КХЛ

"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу московской команды

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 победил китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в подмосковных Мытищах в присутствии 2 035 зрителей.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (14-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Егор Зайцев (35), Максим Цыплаков (49). У проигравших отличились Брэндон Ип (20), Джейсон Фрэм (23), Кайл Вуд (37).

Лидирующий в списке лучших бомбардиров КХЛ нападающий "Спартака" Николай Голдобин отмечает 28-й день рождения. В субботнем матче он сделал результативную передачу.

"Куньлунь Ред Стар" продлил серию поражений до шести матчей. В текущем сезоне "Спартак" и китайская команда встречались второй раз. 2 сентября "Куньлунь Ред Стар" одержал победу в гостях со счетом 4:3.

"Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету красно-белых 20 очков в 16 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 9 октября дома сыграют против подмосковного "Витязя". "Куньлунь Ред Стар" занимает предпоследнее, 10-е место на Западе, набрав 13 очков. 9 октября китайский клуб на выезде сыграет против петербургского СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

15

10

1

0

1

0

3

44-28

23

2

Торпедо

14

9

1

0

0

1

3

45-31

21

3

Сочи

14

9

1

0

0

0

4

47-44

20

4

Динамо М

14

8

2

0

0

0

4

48-31

20

5

Спартак

16

8

1

0

0

2

5

56-49

20

6

Динамо Мн

14

5

1

1

0

2

5

43-37

16

7

ЦСКА

15

6

1

0

0

1

7

46-33

15

8

СКА

14

7

0

0

0

0

7

34-29

14

9

Северсталь

13

5

0

1

0

1

6

43-46

13

10

Куньлунь РС

18

3

1

2

0

1

11

36-54

13

11

Витязь

15

1

2

1

0

1

10

25-53

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

16

9

1

1

2

1

2

52-39

25

2

Автомобилист

15

7

1

1

1

1

4

37-24

20

3

Лада

16

7

1

0

0

4

4

34-29

20

4

Ак Барс

14

6

3

0

0

1

4

47-36

19

5

Сибирь

15

5

1

1

1

1

6

29-41

16

6

Авангард

13

4

3

0

0

1

4

33-38

16

7

Трактор

15

4

3

0

0

2

6

30-37

16

8

Салават Юлаев

14

6

1

0

0

0

7

34-30

14

9

Адмирал

13

3

1

1

1

1

6

32-35

12

10

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

11

Барыс

15

2

1

0

2

3

7

38-50

11

12

Нефтехимик

13

1

1

1

0

2

8

28-56

8

  

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