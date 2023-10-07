"Спартак" обыграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу московской команды

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 победил китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в подмосковных Мытищах в присутствии 2 035 зрителей.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (14-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Егор Зайцев (35), Максим Цыплаков (49). У проигравших отличились Брэндон Ип (20), Джейсон Фрэм (23), Кайл Вуд (37).

Лидирующий в списке лучших бомбардиров КХЛ нападающий "Спартака" Николай Голдобин отмечает 28-й день рождения. В субботнем матче он сделал результативную передачу.

"Куньлунь Ред Стар" продлил серию поражений до шести матчей. В текущем сезоне "Спартак" и китайская команда встречались второй раз. 2 сентября "Куньлунь Ред Стар" одержал победу в гостях со счетом 4:3.

"Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету красно-белых 20 очков в 16 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 9 октября дома сыграют против подмосковного "Витязя". "Куньлунь Ред Стар" занимает предпоследнее, 10-е место на Западе, набрав 13 очков. 9 октября китайский клуб на выезде сыграет против петербургского СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 15 10 1 0 1 0 3 44-28 23 2 Торпедо 14 9 1 0 0 1 3 45-31 21 3 Сочи 14 9 1 0 0 0 4 47-44 20 4 Динамо М 14 8 2 0 0 0 4 48-31 20 5 Спартак 16 8 1 0 0 2 5 56-49 20 6 Динамо Мн 14 5 1 1 0 2 5 43-37 16 7 ЦСКА 15 6 1 0 0 1 7 46-33 15 8 СКА 14 7 0 0 0 0 7 34-29 14 9 Северсталь 13 5 0 1 0 1 6 43-46 13 10 Куньлунь РС 18 3 1 2 0 1 11 36-54 13 11 Витязь 15 1 2 1 0 1 10 25-53 9