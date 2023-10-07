7 октября, 16:23,
обновлено 7 октября, 16:38
КХЛ

"Северсталь" забросила 10 шайб в ворота "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу череповецкой команды

ТАСС, 7 октября. Череповецкая "Северсталь" на выезде со счетом 10:1 обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 825 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (17-я, 43-я минуты), Никита Коростелев (18, 33, 45), Руслан Абросимов (34), Василий Токранов (49), Александр Скоренов (41), Дмитрий Моисеев (58) и Тимур Муханов (59). У проигравших отличился Артур Тянулин (14). После шестой пропущенной шайбы голкипер Максим Третьяк был заменен на Никиту Богданова.

Череповецкий клуб во второй раз обыграл соперника с таким счетом, этот результат является рекордным для команды в КХЛ. В 2011 году "Северсталь" со счетом 10:1 обыграла екатеринбургский "Автомобилист". Сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение за время выступления в КХЛ, предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, тогда сочинцы проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 3:11.

"Севрсталь" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 15 очков. "Сочи" располагается на третьей строчке с 20 очками после 15 матчей. В следующей игре команда из Череповца 9 октября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день сыграет на своей арене с ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

15

10

1

0

0

1

3

52-32

23

1

Локомотив

15

10

1

0

1

0

3

44-28

23

3

Сочи

15

9

1

0

0

0

5

48-54

20

4

Динамо М

15

8

2

0

0

0

5

49-38

20

5

Спартак

16

8

1

0

0

2

5

56-49

20

6

Динамо Мн

14

5

1

1

0

2

5

43-37

16

7

ЦСКА

15

6

1

0

0

1

7

46-33

15

8

Северсталь

14

6

0

1

0

1

6

53-47

15

9

СКА

14

7

0

0

0

0

7

34-29

14

10

Куньлунь РС

18

3

1

2

0

1

11

36-54

13

11

Витязь

15

1

2

1

0

1

10

25-53

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

16

9

1

1

2

1

2

52-39

25

2

Автомобилист

15

7

1

1

1

1

4

37-24

20

3

Лада

16

7

1

0

0

4

4

34-29

20

4

Ак Барс

14

6

3

0

0

1

4

47-36

19

5

Трактор

16

5

3

0

0

2

6

34-38

18

6

Сибирь

15

5

1

1

1

1

6

29-41

16

7

Авангард

14

4

3

0

0

1

5

34-42

16

8

Салават Юлаев

14

6

1

0

0

0

7

34-30

14

9

Адмирал

13

3

1

1

1

1

6

32-35

12

10

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

11

Барыс

15

2

1

0

2

3

7

38-50

11

12

Нефтехимик

13

1

1

1

0

2

8

28-56

8

  

Теги:
КХЛ
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