"Северсталь" забросила 10 шайб в ворота "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу череповецкой команды

ТАСС, 7 октября. Череповецкая "Северсталь" на выезде со счетом 10:1 обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 825 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (17-я, 43-я минуты), Никита Коростелев (18, 33, 45), Руслан Абросимов (34), Василий Токранов (49), Александр Скоренов (41), Дмитрий Моисеев (58) и Тимур Муханов (59). У проигравших отличился Артур Тянулин (14). После шестой пропущенной шайбы голкипер Максим Третьяк был заменен на Никиту Богданова.

Череповецкий клуб во второй раз обыграл соперника с таким счетом, этот результат является рекордным для команды в КХЛ. В 2011 году "Северсталь" со счетом 10:1 обыграла екатеринбургский "Автомобилист". Сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение за время выступления в КХЛ, предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, тогда сочинцы проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 3:11.

"Севрсталь" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 15 очков. "Сочи" располагается на третьей строчке с 20 очками после 15 матчей. В следующей игре команда из Череповца 9 октября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день сыграет на своей арене с ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 15 10 1 0 0 1 3 52-32 23 1 Локомотив 15 10 1 0 1 0 3 44-28 23 3 Сочи 15 9 1 0 0 0 5 48-54 20 4 Динамо М 15 8 2 0 0 0 5 49-38 20 5 Спартак 16 8 1 0 0 2 5 56-49 20 6 Динамо Мн 14 5 1 1 0 2 5 43-37 16 7 ЦСКА 15 6 1 0 0 1 7 46-33 15 8 Северсталь 14 6 0 1 0 1 6 53-47 15 9 СКА 14 7 0 0 0 0 7 34-29 14 10 Куньлунь РС 18 3 1 2 0 1 11 36-54 13 11 Витязь 15 1 2 1 0 1 10 25-53 9