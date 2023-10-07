"Северсталь" забросила 10 шайб в ворота "Сочи" в матче КХЛ

ТАСС, 7 октября. Череповецкая "Северсталь" на выезде со счетом 10:1 обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 825 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (17-я, 43-я минуты), Никита Коростелев (18, 33, 45), Руслан Абросимов (34), Василий Токранов (49), Александр Скоренов (41), Дмитрий Моисеев (58) и Тимур Муханов (59). У проигравших отличился Артур Тянулин (14). После шестой пропущенной шайбы голкипер Максим Третьяк был заменен на Никиту Богданова.
Череповецкий клуб во второй раз обыграл соперника с таким счетом, этот результат является рекордным для команды в КХЛ. В 2011 году "Северсталь" со счетом 10:1 обыграла екатеринбургский "Автомобилист". Сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение за время выступления в КХЛ, предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, тогда сочинцы проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 3:11.
"Севрсталь" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 15 очков. "Сочи" располагается на третьей строчке с 20 очками после 15 матчей. В следующей игре команда из Череповца 9 октября примет московское "Динамо", "Сочи" в этот же день сыграет на своей арене с ЦСКА.
1
Торпедо
15
10
1
0
0
1
3
52-32
23
1
Локомотив
15
10
1
0
1
0
3
44-28
23
3
Сочи
15
9
1
0
0
0
5
48-54
20
4
Динамо М
15
8
2
0
0
0
5
49-38
20
5
Спартак
16
8
1
0
0
2
5
56-49
20
6
Динамо Мн
14
5
1
1
0
2
5
43-37
16
7
ЦСКА
15
6
1
0
0
1
7
46-33
15
8
Северсталь
14
6
0
1
0
1
6
53-47
15
9
СКА
14
7
0
0
0
0
7
34-29
14
10
Куньлунь РС
18
3
1
2
0
1
11
36-54
13
11
Витязь
15
1
2
1
0
1
10
25-53
9
1
Металлург
16
9
1
1
2
1
2
52-39
25
2
Автомобилист
15
7
1
1
1
1
4
37-24
20
3
Лада
16
7
1
0
0
4
4
34-29
20
4
Ак Барс
14
6
3
0
0
1
4
47-36
19
5
Трактор
16
5
3
0
0
2
6
34-38
18
6
Сибирь
15
5
1
1
1
1
6
29-41
16
7
Авангард
14
4
3
0
0
1
5
34-42
16
8
Салават Юлаев
14
6
1
0
0
0
7
34-30
14
9
Адмирал
13
3
1
1
1
1
6
32-35
12
10
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
11
Барыс
15
2
1
0
2
3
7
38-50
11
12
Нефтехимик
13
1
1
1
0
2
8
28-56
8