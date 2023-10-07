7 октября, 16:25,
обновлено 7 октября, 16:42
КХЛ

"Торпедо" со счетом 7:1 победило московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 7:1 одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ВТБ-Арене" в Москве прошла в присутствии 9 967 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (18, 25, 27-я минуты), Игорь Ларионов (22, 39), Максим Летунов (32) и Антон Силаев (36). У проигравших отличился Никита Гусев (25).

"Динамо" потерпело одно из самых крупных поражений за время выступления в КХЛ. Ранее бело-голубые лишь однажды проиграли с таким счетом, уступив на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" в январе 2011 года.

"Торпедо" возглавило турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка по итогам 15 матчей. "Динамо" располагается на четвертой позиции с 20 очками после 15 игр. В следующем матче "Торпедо" 9 октября сыграет на выезде против ярославского "Локомотива", "Динамо" в этот же день встретится в гостях с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

15

10

1

0

0

1

3

52-32

23

1

Локомотив

15

10

1

0

1

0

3

44-28

23

3

Сочи

15

9

1

0

0

0

5

48-54

20

4

Динамо М

15

8

2

0

0

0

5

49-38

20

5

Спартак

16

8

1

0

0

2

5

56-49

20

6

Динамо Мн

14

5

1

1

0

2

5

43-37

16

7

ЦСКА

15

6

1

0

0

1

7

46-33

15

8

Северсталь

14

6

0

1

0

1

6

53-47

15

9

СКА

14

7

0

0

0

0

7

34-29

14

10

Куньлунь РС

18

3

1

2

0

1

11

36-54

13

11

Витязь

15

1

2

1

0

1

10

25-53

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

16

9

1

1

2

1

2

52-39

25

2

Автомобилист

15

7

1

1

1

1

4

37-24

20

3

Лада

16

7

1

0

0

4

4

34-29

20

4

Ак Барс

14

6

3

0

0

1

4

47-36

19

5

Трактор

16

5

3

0

0

2

6

34-38

18

6

Сибирь

15

5

1

1

1

1

6

29-41

16

7

Авангард

14

4

3

0

0

1

5

34-42

16

8

Салават Юлаев

14

6

1

0

0

0

7

34-30

14

9

Адмирал

13

3

1

1

1

1

6

32-35

12

10

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

11

Барыс

15

2

1

0

2

3

7

38-50

11

12

Нефтехимик

13

1

1

1

0

2

8

28-56

8

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация