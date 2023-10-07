"Торпедо" со счетом 7:1 победило московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 7:1 одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ВТБ-Арене" в Москве прошла в присутствии 9 967 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (18, 25, 27-я минуты), Игорь Ларионов (22, 39), Максим Летунов (32) и Антон Силаев (36). У проигравших отличился Никита Гусев (25).

"Динамо" потерпело одно из самых крупных поражений за время выступления в КХЛ. Ранее бело-голубые лишь однажды проиграли с таким счетом, уступив на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" в январе 2011 года.

"Торпедо" возглавило турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка по итогам 15 матчей. "Динамо" располагается на четвертой позиции с 20 очками после 15 игр. В следующем матче "Торпедо" 9 октября сыграет на выезде против ярославского "Локомотива", "Динамо" в этот же день встретится в гостях с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 15 10 1 0 0 1 3 52-32 23 1 Локомотив 15 10 1 0 1 0 3 44-28 23 3 Сочи 15 9 1 0 0 0 5 48-54 20 4 Динамо М 15 8 2 0 0 0 5 49-38 20 5 Спартак 16 8 1 0 0 2 5 56-49 20 6 Динамо Мн 14 5 1 1 0 2 5 43-37 16 7 ЦСКА 15 6 1 0 0 1 7 46-33 15 8 Северсталь 14 6 0 1 0 1 6 53-47 15 9 СКА 14 7 0 0 0 0 7 34-29 14 10 Куньлунь РС 18 3 1 2 0 1 11 36-54 13 11 Витязь 15 1 2 1 0 1 10 25-53 9