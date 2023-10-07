"Торпедо" со счетом 7:1 победило московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 7:1 одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ВТБ-Арене" в Москве прошла в присутствии 9 967 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (18, 25, 27-я минуты), Игорь Ларионов (22, 39), Максим Летунов (32) и Антон Силаев (36). У проигравших отличился Никита Гусев (25).
"Динамо" потерпело одно из самых крупных поражений за время выступления в КХЛ. Ранее бело-голубые лишь однажды проиграли с таким счетом, уступив на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" в январе 2011 года.
"Торпедо" возглавило турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка по итогам 15 матчей. "Динамо" располагается на четвертой позиции с 20 очками после 15 игр. В следующем матче "Торпедо" 9 октября сыграет на выезде против ярославского "Локомотива", "Динамо" в этот же день встретится в гостях с череповецкой "Северсталью".
1
Торпедо
15
10
1
0
0
1
3
52-32
23
1
Локомотив
15
10
1
0
1
0
3
44-28
23
3
Сочи
15
9
1
0
0
0
5
48-54
20
4
Динамо М
15
8
2
0
0
0
5
49-38
20
5
Спартак
16
8
1
0
0
2
5
56-49
20
6
Динамо Мн
14
5
1
1
0
2
5
43-37
16
7
ЦСКА
15
6
1
0
0
1
7
46-33
15
8
Северсталь
14
6
0
1
0
1
6
53-47
15
9
СКА
14
7
0
0
0
0
7
34-29
14
10
Куньлунь РС
18
3
1
2
0
1
11
36-54
13
11
Витязь
15
1
2
1
0
1
10
25-53
9
1
Металлург
16
9
1
1
2
1
2
52-39
25
2
Автомобилист
15
7
1
1
1
1
4
37-24
20
3
Лада
16
7
1
0
0
4
4
34-29
20
4
Ак Барс
14
6
3
0
0
1
4
47-36
19
5
Трактор
16
5
3
0
0
2
6
34-38
18
6
Сибирь
15
5
1
1
1
1
6
29-41
16
7
Авангард
14
4
3
0
0
1
5
34-42
16
8
Салават Юлаев
14
6
1
0
0
0
7
34-30
14
9
Адмирал
13
3
1
1
1
1
6
32-35
12
10
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
11
Барыс
15
2
1
0
2
3
7
38-50
11
12
Нефтехимик
13
1
1
1
0
2
8
28-56
8