7 октября, 17:58
Футбол в России

Футболисты "Краснодара" выиграли у "Ростова" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Степан Ноздрев/ ТАСС
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Краснодарцы продлили беспроигрышную серию до 11 матчей

ТАСС, 7 октября. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:2 выиграл у "Ростова" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (50), Хуниор Алонсо (80) и Джон Кордоба (90+5). Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Данил Глебов (23-я минута), Мохаммад Мохеби (41).

"Краснодар" продлил серию матчей без поражений до 11. В последний раз подопечные Владимира Ивича проиграли в гостевой встрече Фонбет - Кубка России против московского "Динамо" (3:4).

Краснодарский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" располагается на 13-й позиции с 10 очками. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 21 октября. "Ростов" днем позднее примет грозненский "Ахмат".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

10

6

3

1

21

25

12

13

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

6

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

7

"Динамо"

10

4

4

2

16

17

15

2

8

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

11

3

2

6

11

13

18

-5

12

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

13

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

14

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

15

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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