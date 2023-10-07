Футболисты "Краснодара" выиграли у "Ростова" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

ТАСС, 7 октября. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:2 выиграл у "Ростова" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (50), Хуниор Алонсо (80) и Джон Кордоба (90+5). Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Данил Глебов (23-я минута), Мохаммад Мохеби (41).
"Краснодар" продлил серию матчей без поражений до 11. В последний раз подопечные Владимира Ивича проиграли в гостевой встрече Фонбет - Кубка России против московского "Динамо" (3:4).
Краснодарский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" располагается на 13-й позиции с 10 очками. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 21 октября. "Ростов" днем позднее примет грозненский "Ахмат".
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
10
6
3
1
21
25
12
13
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
6
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
7
"Динамо"
10
4
4
2
16
17
15
2
8
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
11
3
2
6
11
13
18
-5
12
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
13
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
14
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
15
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9