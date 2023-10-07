Футболисты "Краснодара" выиграли у "Ростова" в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Краснодарцы продлили беспроигрышную серию до 11 матчей

ТАСС, 7 октября. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:2 выиграл у "Ростова" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (50), Хуниор Алонсо (80) и Джон Кордоба (90+5). Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Данил Глебов (23-я минута), Мохаммад Мохеби (41).

"Краснодар" продлил серию матчей без поражений до 11. В последний раз подопечные Владимира Ивича проиграли в гостевой встрече Фонбет - Кубка России против московского "Динамо" (3:4).

Краснодарский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" располагается на 13-й позиции с 10 очками. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 21 октября. "Ростов" днем позднее примет грозненский "Ахмат".