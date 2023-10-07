7 октября, 18:13
КХЛ

Крикунов назвал редкой результативность в матче КХЛ между "Динамо" и "Торпедо"

"Торпедо" победило со счетом 7:1

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Высокую результативность в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и "Торпедо", в котором бело-голубые потерпели поражение, можно назвать редкостью. Такое мнение ТАСС высказал советник генерального директора "Динамо", заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов.

"Динамо" проиграло "Торпедо" в субботу дома со счетом 1:7.

"Неприятно, конечно, проиграть с таким счетом, тем более дома. В принципе, посмотрели по статистике: после двух периодов у "Торпедо" был 21 бросок, а у нас 15, - сказал Крикунов. - И мы один гол забили, а они - семь. Так редко бывает - это же после каждого третьего броска шайба влетала в ворота. Может, перегорели, бывает".

"Динамо" располагается на четвертой позиции с 20 очками после 15 игр и 9 октября встретится в гостях с череповецкой "Северсталью". 

Теги:
Крикунов, Владимир ВасильевичКХЛ
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