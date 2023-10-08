Даниил Медведев не смог преодолеть третий круг турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Российский теннисист второй раз в сезоне проиграл американцу Себастьяну Корде

ТАСС, 8 октября. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу американца, имеющего на турнире 26-й номер посева. Медведеву был присвоен 2-й номер. На тай-брейке первой партии россиянин не реализовал три сетбола. В четвертом круге Корда сыграет с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем (без номера посева) и аргентинцем Франсиско Черундоло (20-й номер посева).

Медведев и Корда встречались второй раз в нынешнем сезоне. В январе американец одержал победу над россиянином в третьем круге Australian Open - 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Медведеву 27 лет, он занимает 3-е место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев 8 раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал 5 титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Корде 23 года, он располагается на 26-й позиции в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2023 году.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).