UFC разрешил россиянам выходить на бои с национальным флагом

Запрет для всех спортсменов был введен UFC весной 2022 года

ТАСС, 8 октября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разрешил всем спортсменам, в том числе россиянам, выходить на поединки с национальными флагами. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Дэйна Уайт.

"Я был в отпуске в Мексике во время [местного] Дня независимости. Отсутствие флагов сводило меня с ума. Мы возвращаем флаги", - сказал Уайт.

"Первоначально решение отказаться от флагов было принято из благих побуждений. Мое мнение - мне без разницы. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Я думал, что в отсутствии флагов нет ничего страшного. День независимости Мексики меня переубедил. Если в мире есть флаги, которые ранят ваши чувства, то это очень плохо", - сказал Уайт.

Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.