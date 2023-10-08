Янчук назвал обидным поражение теннисиста Медведева от Корды

По мнению эксперта, россиянин являлся фаворитом матча турнира в Шанхае

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев был фаворитом матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае против американца Себастьяна Корды, поэтому его поражение является обидным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу американца.

"Очень жаль, что он проиграл, довольно обидное поражение. Перед матчем Медведев казался фаворитом, но поражения случаются даже у сильнейших игроков мира. Теперь надо набирать форму и готовиться к турниру в Париже и Итоговому турниру", - сказал Янчук.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).