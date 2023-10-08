8 октября, 13:00
Футбол в России

"Крылья Советов" уступили "Пари НН" и прервали серию из пяти матчей без поражений в РПЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Мячи забили Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+4).

"Пари НН" набрал 17 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. Команда из Самары с 21 очком располагается на 2-й строчке.

В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Крылья Советов" на выезде встретятся с петербургским "Зенитом. Матчи пройдут 22 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

6

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

7

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

8

"Динамо"

10

4

4

2

16

17

15

2

9

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

11

3

2

6

11

13

18

-5

12

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

13

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

14

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

15

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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