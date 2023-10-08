"Крылья Советов" уступили "Пари НН" и прервали серию из пяти матчей без поражений в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Мячи забили Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+4).
"Пари НН" набрал 17 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. Команда из Самары с 21 очком располагается на 2-й строчке.
В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Крылья Советов" на выезде встретятся с петербургским "Зенитом. Матчи пройдут 22 октября.
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
6
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
7
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
8
"Динамо"
10
4
4
2
16
17
15
2
9
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
11
3
2
6
11
13
18
-5
12
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
13
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
14
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
15
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9