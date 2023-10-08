"Крылья Советов" уступили "Пари НН" и прервали серию из пяти матчей без поражений в РПЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Мячи забили Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+4).

"Пари НН" набрал 17 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. Команда из Самары с 21 очком располагается на 2-й строчке.

В следующем туре "Пари НН" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Крылья Советов" на выезде встретятся с петербургским "Зенитом. Матчи пройдут 22 октября.