"Динамо" продлило безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, сыграв вничью с "Факелом"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 0:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
"Динамо" не может выиграть в чемпионате России четыре матча подряд (три ничьи, одно поражение). Бело-голубые с 17 очками занимают 6-е место в турнирной таблице. "Факел" набрал 9 очков после 10 матчей и располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 21 октября в гостях сыграет с "Локомотивом". "Факел" в тот же день на выезде встретится с "Оренбургом".
В новость внесены исправления в 18:56 мск: в заголовке и втором абзаце, верно - до четырех матчей, три ничьи.
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
6
"Динамо"
11
4
5
2
17
17
15
2
7
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
8
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
9
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
11
3
2
6
11
13
18
-5
12
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
13
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
14
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
15
"Факел"
11
2
3
6
8
7
15
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9