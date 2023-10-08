8 октября, 15:28,
обновлено 8 октября, 15:57
Футбол в России

"Динамо" продлило безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, сыграв вничью с "Факелом"

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук. Степан Ноздрев/ ТАСС
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Встреча завершилась без забитых мячей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 0:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Динамо" не может выиграть в чемпионате России четыре матча подряд (три ничьи, одно поражение). Бело-голубые с 17 очками занимают 6-е место в турнирной таблице. "Факел" набрал 9 очков после 10 матчей и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 21 октября в гостях сыграет с "Локомотивом". "Факел" в тот же день на выезде встретится с "Оренбургом".

В новость внесены исправления в 18:56 мск: в заголовке и втором абзаце, верно - до четырех матчей, три ничьи.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

6

"Динамо"

11

4

5

2

17

17

15

2

7

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

8

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

9

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

11

3

2

6

11

13

18

-5

12

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

13

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

14

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

15

"Факел"

11

2

3

6

8

7

15

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация