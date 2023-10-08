"Динамо" продлило безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, сыграв вничью с "Факелом"

Встреча завершилась без забитых мячей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 0:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Динамо" не может выиграть в чемпионате России четыре матча подряд (три ничьи, одно поражение). Бело-голубые с 17 очками занимают 6-е место в турнирной таблице. "Факел" набрал 9 очков после 10 матчей и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 21 октября в гостях сыграет с "Локомотивом". "Факел" в тот же день на выезде встретится с "Оренбургом".

В новость внесены исправления в 18:56 мск: в заголовке и втором абзаце, верно - до четырех матчей, три ничьи.