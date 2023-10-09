9 октября, 07:29
Сборные по футболу

Камерунский футболист Нгамалё надеется на хорошую посещаемость игры с россиянами

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве 12 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" и сборной Камеруна Николя Муми Нгамалё выразил надежду на то, что товарищеский матч с командой России посетит много болельщиков. Об этом Нгамалё рассказал ТАСС.

"У нас будет игра со сборной России, это хороший соперник для нас, - сказал Нгамалё. - Мы ждем этой встречи. Да, мы играем с Даниилом Фоминым в одной команде "Динамо", но сейчас будет матч сборных, мы будем биться за свои страны. Да, конечно, я доволен, что мы играем на "ВТБ-Арене", это наш домашний стадион в "Динамо". Для меня это хорошо, надеюсь, что много болельщиков придет на стадион посмотреть игру".

Матч между сборными России и Камеруна пройдет на "ВТБ-Арене" 12 октября. Встреча начнется в 19:00 мск.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что игра между сборными России и Камеруна пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. 

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