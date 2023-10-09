В ЮУрГУ с помощью центра тестирования ГТО создали систему оценки работоспособности атлетов

Особенностью теста является то, что показания снимают не только во время физической нагрузки, но и в период восстановления спортсмена

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Ученые института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске с помощью Центра цифрового спорта и тестирования ГТО создали систему оценки физической работоспособности и функциональной подготовленности атлетов. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ Анастасия Бахарева.

"При помощи Центра цифрового спорта и тестирования ГТО мы разработали, создали и успешно опробовали принципиально новую для России систему оценки физической работоспособности и функциональной подготовленности спортсменов. Уникален способ, которым мы проводим функциональное тестирование. Система дала возможность достоверно оценивать, какие именно есть резервы у организма спортсмена, каких именно результатов, рекордов от него ожидать, также корректировать систему подготовки", - сказала Бахарева.

Особенностью разработанного челябинскими учеными теста является то, что показания снимают не только во время физической нагрузки, но и в период восстановления спортсмена. "Поскольку для атлета важно не то, что он показал в нагрузке, а как он восстанавливается, - пояснила собеседница агентства. - Именно этот показатель говорит об уровне функциональной тренированности, так как чем быстрее человек восстановился, тем быстрее будет совершать двигательные действия".

Бахарева добавила, что для создания системы объединились ученые-физиологи, тренеры, врачи и программисты. На беговых дорожках, тренажерах были протестированы сотни спортсменов, в том числе лыжники, пловцы, хоккеисты. Пока ученые оценивают все показатели в ручном режиме, но в перспективе это будет делать компьютерная программа на основе искусственного интеллекта.