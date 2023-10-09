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Допинг в спорте

Суд отклонил апелляцию РУСАДА на решение по иску о взыскании убытков с экс-главы агентства

Михаил Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с бывшего и. о. агентства Михаила Буханова в размере около 11,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление РУСАДА 6 февраля. Судебное разбирательство несколько раз откладывалось. 13 июля иск был отклонен. Апелляционная жалоба была направлена 18 августа.

С 4 декабря 2021 года пост генерального директора РУСАДА занимает Вероника Логинова. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус. 

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