Победители фиджитал-игр из Испании намерены больше тренироваться в кибер-формате

Команда Ramboot Esports в 2024 году выступит на "Играх будущего"

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Победители фиджитал-игр по баскетболу из Испании, получившие автоматическую квалификацию на "Игры будущего", перед предстоящим турниром намерены оттачивать игру в формате 2 на 2, а также сделать упор на кибер-части. Об этом рассказал ТАСС участник команды Ramboot Esports Хосе Сантонха Фехеро.

В финале спортсмены Ramboot Esports обыграли команду из Сербии Partizan E-sports со счетом 37:31.

"Мы обязательно приедем на соревнования в феврале, а пока будем готовиться - отрабатывать игру 2 на 2 и особенно будем тренироваться в кибер-части", - сказал участник испанской команды.

"Конечно, мы очень рады. Мы хорошо сыграли в диджитал-части, а потом подтвердили свой результат на площадке. Мы очень сильно настраивались перед этим матчем, это была большая мотивация - встретиться в финале с таким сильным соперником. Мы посмотрели все предыдущие игры противника, старались найти их сильные и слабые стороны, чтобы адаптировать свою тактику в игре", - добавил Хосе Сантонха Фехеро.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.