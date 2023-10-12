Участник фиджитал-игр из Сербии поделился эмоциями после поражения в финале

Команда Partizan E-sports заняла второе место на турнире по фиджитал-баскетболу, проиграв в финале со счетом 31:37

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Сербская команда Partizan E-sports, занявшая второе место на турнире по фиджитал-баскетболу, надеется показать лучшую игру в следующих соревнованиях в фиджитал-формате. Об этом ТАСС рассказал участник команды Доминик Гулиц.

В финале спортсмены Partizan E-sports проиграли команде из Испании Ramboot Esports со счетом 31:37.

"Мы недостаточно хорошо подготовились к этому финалу. Конечно, настроение сейчас не самое лучшее, но мы поздравляем победителей. Само участие в турнире - феноменальный опыт для меня. Надеюсь, у нас еще будет возможность приехать сюда снова и показать лучшую игру", - сказал Гулиц.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.