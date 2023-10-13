"Авангард" обыграл "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 13 октября. Омский "Авангард" дома со счетом 3:0 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "G-Drive Арене" в Омске.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Гуляев (25-я минута), Рид Буше (28) и Игорь Мартынов (29).

Матч был посвящен 15-летней годовщине со дня смерти нападающего "Авангарда" Алексея Черепанова, который скончался 13 октября 2008 года в возрасте 19 лет во время гостевого матча с подмосковным "Витязем" от остановки сердца. Символическое вбрасывание перед игрой "Авангарда" и "Динамо" произвела мама хоккеиста Маргарита Черепанова. В честь Черепанова назван приз лучшему новичку сезона КХЛ. В составе "Авангарда" хоккеист стал бронзовым призером чемпионата России в 2007 году, вместе со сборной России среди игроков до 18 лет в том же году победил на юниорском чемпионате мира.

Команды во второй раз в сезоне встретились в КХЛ. Первая встреча прошла 29 сентября в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 6:0.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с новосибирской "Сибирью" 16 октября. "Авангард" днем ранее примет ярославский "Локомотив".