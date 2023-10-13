Сийярто сравнил меры ЕС против автогонщика Мазепина с действиями коммунистических властей

Глава МИД встретился в Москве с бывшим пилотом "Формулы-1"

БУДАПЕШТ, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил санкционные меры Евросоюза в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина с действиями коммунистических властей в прошлую эпоху. Глава МИД, побывавший в пятницу с визитом в Москве, встретился с бывшим пилотом "Формулы-1".

"Европейский союз включил Мазепина в санкционный список, что, к сожалению, является возвратом к коммунистическому принципу. В прошлом коммунисты считали детей ответственными за реальные или мнимые действия своих родителей. Неслучайно Европейский суд в двух решениях постановил, что Никите Мазепину должно быть разрешено работать, то есть участвовать в соревнованиях, в ЕС", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Министр сопроводил эту публикацию фотографиями встречи с российским автогонщиком.

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в соревнованиях. Совет ЕС не принял во внимание это постановление и продлил санкции в отношении Мазепина, после чего адвокаты российского гонщика подали заявление в суд. 31 июля Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении Мазепина. 14 сентября Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина еще на шесть месяцев, а Европейский суд юстиции обязал немедленно приостановить их действие.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за событий на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, он был также включен в санкционный список ЕС.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.