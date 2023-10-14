Шипов считает, что поражение от шахматиста Сулейменова задело самолюбие Карлсена

16-й чемпион мира заявил после проигрыша, что не мог сконцентрироваться на партии, так как увидел часы на руке соперника

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Поражение от представителя Казахстана Алишера Сулейменова на турнире в Катаре задело самолюбие 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

12 октября Карлсен черными фигурами проиграл Сулейменову во втором туре турнира в Катаре. После этого норвежец заявил: он не смог сконцентрироваться на партии из-за того, что увидел часы на руке соперника. По мнению Карлсена, организаторы не делают ничего для предотвращения жульничества. После этого организаторы запретили шахматистам носить часы во время партий, а также приняли решение вести трансляцию с задержкой в 15 минут.

"Во втором туре Карлсен проиграл партию молодому талантливому гроссмейстеру с невысоким рейтингом. Надо признать, Магнус плохо провел дебют, пассивно расставил свои фигуры, а Сулейменов блестяще провел атаку. Потом пошли разговоры о жульничестве, Магнусу не понравились часы соперника, хотя прямых обвинений и не было, но ясно, что в тот момент Магнусом двигали эмоции и задетое самолюбие. В шахматном плане он виноват сам", - сказал Шипов.

"Понять Магнуса можно, ведь мы живем в век развитых технологий и паранойи по поводу читерства. К сожалению, жуликов сейчас очень много, с этой проблемой очень сложно бороться. Организаторы турнира не могли не услышать Карлсена, так как это самая большая звезда в мире шахмат, для любого турнира его участие - большая удача. Они запретили носить часы и ввели задержку трансляции на 15 минут, что очень не понравилось зрителям в интернете, но, похоже, других вариантов не было", - добавил собеседник агентства.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу, а также обладателем Кубка мира. Ранее он обвинял американца Ханса Ниманна в жульничестве, однако в итоге их конфликт был мирно урегулирован.