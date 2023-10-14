Фигурист Савосин рассказал, что не интересовался возможностью выступления за Казахстан

Спортсмен несколько месяцев жил в Казахстане

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Роман Савосин, лидирующий после исполнения короткой программы на первом этапе Гран-при в Уфе, не интересовался вопросом выступления за Казахстан. Об этом он рассказал журналистам.

Савосин, пропустивший два сезона, заработал за прокат 100,89 балла, вторым стал Евгений Семененко (97,74 балла), третьим - Андрей Мозалев (97,14). Спортсмен несколько месяцев жил в Казахстане, пропустил почти два года.

"Наверное, была возможность кататься за Казахстан, я не "пробивал" этот вопрос, не узнавал. Я об этом не думал", - сообщил спортсмен.

Савосин отметил, что за время перерыва изменил свое отношение к тренировкам. "Подход немножко изменился, мотивация, понимание, для чего я это делаю. Сейчас катаюсь для себя, а не для результата, - рассказал спортсмен. - Для первого старта неплохо, но были помарки. Понимал, что могу пробить "сотку", я знаю, на что способен, не всегда можно это показать".

"Можно сказать, что фигурное катание для меня хобби, - отметил Савосин. - Много лет отдаешь этому, понимаешь, что можешь и хочешь кататься. Зарабатывать или не зарабатывать - это другой вопрос".

Произвольную программу фигуристы представят 15 октября.