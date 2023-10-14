"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Талалуев (20-я и 58-я минуты), Николай Голдобин (29, 60). У проигравших отличились Бобби Линч (30) и Никита Артамонов (38). "Спартак" одержал пятую победу подряд. Лучший бомбардир лиги Голдобин набрал очки в пятом матче кряду, его партнеры по звену Иван Морозов и Павел Порядин - в шестом.
"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, на счету красно-белых 26 очков в 19 матчах. "Торпедо" c 25 очками в 18 играх идет третьим на Западе. В следующем матче "Спартак" 16 октября на выезде сыграет с хоккейным клубом "Сочи". "Торпедо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".
В другом матче дня казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" (3:2).
1
Локомотив
18
13
1
0
1
0
3
54-30
29
2
Спартак
19
11
1
0
0
2
5
70-55
26
3
Торпедо
18
11
1
0
0
1
5
58-40
25
4
Сочи
17
9
1
1
0
1
5
53-59
23
5
Динамо М
18
8
3
0
1
0
6
52-44
23
6
СКА
17
9
0
0
0
0
8
45-36
18
7
Динамо Мн
16
6
1
1
0
2
6
49-40
18
8
ЦСКА
17
6
2
0
0
1
8
52-40
17
9
Северсталь
16
6
0
1
0
2
7
56-52
16
10
Куньлунь РС
20
3
1
2
0
1
13
38-64
13
11
Витязь
18
1
2
1
0
1
13
27-69
9
1
Металлург
19
10
1
1
2
1
4
59-51
27
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
18
8
2
1
1
1
5
43-31
24
4
Салават Юлаев
17
9
1
0
0
0
7
52-34
20
5
Лада
18
7
1
0
0
4
6
36-36
20
6
Авангард
16
6
3
0
0
2
5
41-43
20
7
Трактор
19
5
3
1
0
2
8
41-46
20
8
Сибирь
17
5
1
1
2
1
7
35-50
17
9
Амур
17
5
0
1
3
2
6
36-45
17
10
Барыс
18
3
1
1
2
3
8
43-59
15
11
Адмирал
15
3
1
1
1
1
8
33-40
12
12
Нефтехимик
16
2
1
1
1
3
8
35-62
12