"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Московский клуб обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Талалуев (20-я и 58-я минуты), Николай Голдобин (29, 60). У проигравших отличились Бобби Линч (30) и Никита Артамонов (38). "Спартак" одержал пятую победу подряд. Лучший бомбардир лиги Голдобин набрал очки в пятом матче кряду, его партнеры по звену Иван Морозов и Павел Порядин - в шестом.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, на счету красно-белых 26 очков в 19 матчах. "Торпедо" c 25 очками в 18 играх идет третьим на Западе. В следующем матче "Спартак" 16 октября на выезде сыграет с хоккейным клубом "Сочи". "Торпедо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче дня казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 18 13 1 0 1 0 3 54-30 29 2 Спартак 19 11 1 0 0 2 5 70-55 26 3 Торпедо 18 11 1 0 0 1 5 58-40 25 4 Сочи 17 9 1 1 0 1 5 53-59 23 5 Динамо М 18 8 3 0 1 0 6 52-44 23 6 СКА 17 9 0 0 0 0 8 45-36 18 7 Динамо Мн 16 6 1 1 0 2 6 49-40 18 8 ЦСКА 17 6 2 0 0 1 8 52-40 17 9 Северсталь 16 6 0 1 0 2 7 56-52 16 10 Куньлунь РС 20 3 1 2 0 1 13 38-64 13 11 Витязь 18 1 2 1 0 1 13 27-69 9