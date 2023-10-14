14 октября, 12:21
КХЛ

"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Московский клуб обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Талалуев (20-я и 58-я минуты), Николай Голдобин (29, 60). У проигравших отличились Бобби Линч (30) и Никита Артамонов (38). "Спартак" одержал пятую победу подряд. Лучший бомбардир лиги Голдобин набрал очки в пятом матче кряду, его партнеры по звену Иван Морозов и Павел Порядин - в шестом.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, на счету красно-белых 26 очков в 19 матчах. "Торпедо" c 25 очками в 18 играх идет третьим на Западе. В следующем матче "Спартак" 16 октября на выезде сыграет с хоккейным клубом "Сочи". "Торпедо" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче дня казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

18

13

1

0

1

0

3

54-30

29

2

Спартак

19

11

1

0

0

2

5

70-55

26

3

Торпедо

18

11

1

0

0

1

5

58-40

25

4

Сочи

17

9

1

1

0

1

5

53-59

23

5

Динамо М

18

8

3

0

1

0

6

52-44

23

6

СКА

17

9

0

0

0

0

8

45-36

18

7

Динамо Мн

16

6

1

1

0

2

6

49-40

18

8

ЦСКА

17

6

2

0

0

1

8

52-40

17

9

Северсталь

16

6

0

1

0

2

7

56-52

16

10

Куньлунь РС

20

3

1

2

0

1

13

38-64

13

11

Витязь

18

1

2

1

0

1

13

27-69

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

19

10

1

1

2

1

4

59-51

27

2

Ак Барс

18

9

4

0

0

1

4

60-42

27

3

Автомобилист

18

8

2

1

1

1

5

43-31

24

4

Салават Юлаев

17

9

1

0

0

0

7

52-34

20

5

Лада

18

7

1

0

0

4

6

36-36

20

6

Авангард

16

6

3

0

0

2

5

41-43

20

7

Трактор

19

5

3

1

0

2

8

41-46

20

8

Сибирь

17

5

1

1

2

1

7

35-50

17

9

Амур

17

5

0

1

3

2

6

36-45

17

10

Барыс

18

3

1

1

2

3

8

43-59

15

11

Адмирал

15

3

1

1

1

1

8

33-40

12

12

Нефтехимик

16

2

1

1

1

3

8

35-62

12

  

Теги:
КХЛ
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