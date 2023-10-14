Янчук считает, что теннисист Рублев нервничал в полуфинале турнира в Шанхае

По мнению эксперта, в первом сете россиянин допускал большое количество ошибок, но затем сумел показать характер

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев нервничал в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против болгарина Григора Димитрова, но сумел собраться и перехватить инициативу. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Рублева. В финале россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

"Я думал, что матч завершится в трех сетах, но Андрей смог справиться в двух. В первом сете была равная игра, Рублев нервничал, допускал большое количество ошибок, но на тай-брейке сумел показать, что он волевой игрок. Несмотря на то, что он проиграл сразу свою подачу во втором сете, он потом сумел отыграться и перехватить инициативу полностью", - сказал Янчук.

"Андрей здорово играл справа, отвечал в высоком темпе. При уверенной игре, при том, что он смог поверить в себя, он стал играть очень остро, играл влево сопернику, потому что одноручный удар слева его соперника был не таким надежным, поэтому Андрею удалось реализовать свой потенциал", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).