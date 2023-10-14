Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Уфе

Вторым стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный, третьими - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в ритм-танце на стартовом этапе российской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Уфе.

Фигуристы показали результат 83,70 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (78,37), третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

Худайбердиева и Базин являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами чемпионата страны 2021 года.

Другие этапы Гран-при пройдут в Омске (21-22 октября), Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье.