В МОК призвали изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок

Полномочия действующего главы комитета закончатся в 2025 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию с тем, чтобы глава организации Томас Бах мог быть переизбран еще на один срок. С таким предложением они выступили во время 141-й сессии МОК, работа которой началась в воскресенье в Мумбаи (Индия).

Первым с инициативой позволить Баху остаться президентом после 2025 года выступил глава Олимпийского комитета Доминиканской Республики Луис Овьедо, его предложение поддержало еще несколько членов МОК, в числе которых был глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который завершил свое выступление обращенными к действующему главе МОК словами: "Я люблю вас".

Вице-президент МОК Джон Коутс в свою очередь отметил: соответствующее предложение необходимо было официально представить за 30 дней до сессии, чтобы его изначально рассмотрел исполкомом МОК.

Баху 69 лет, МОК он возглавляет с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

За время президентства Баха в МОК российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз - после начала СВО на Украине. Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.