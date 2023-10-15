Тренер Синицыной надеется, что фигуристка восстановится к этапу Гран-при в Самаре

Спортсменка получила повреждение во время сентябрьских контрольных прокатов сборной России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына после восстановления от травмы планирует выступить на этапе Гран-при России в Самаре. Об этом ТАСС заявила тренер Синицыной Светлана Панова.

В сентябре Синицына рассказала журналистам, что проткнула себе ногу перед демонстрацией произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

"Ксения пропустит этап Гран-при в Омске по причине перелома плюсневой кости - травма была получена на сентябрьских контрольных прокатах. Она сделала контрольный снимок. Она восстанавливается, предварительно планируем, что Ксения выступит в Самаре", - сказала Панова.

Этап Гран-при в Омске пройдет 20-23 октября, в Самаре - 17-20 ноября.

Синицыной 19 лет, на юношеских Олимпийских играх 2020 года она завоевала золото в командном турнире и серебро в женском одиночном катании.