15 октября, 11:20
Фигурное катание

Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Лидировавший после короткой программы Роман Савосин занял второе место, третьим стал Андрей Мозалев

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России. Соревнования проходят в Уфе.

По итогам двух программ Семененко набрал 289,37 балла (97,74 за произвольную программу + 191,63 за короткую). Второе место занял Роман Савосин (277,66; 100,89 + 176,77). Третьим стал Андрей Мозалев (259,47; 97,14 + 162,33).

 Позднее в воскресенье пройдут соревнования в танцах на льду и женском одиночном катании.

Семененко 20 лет, он является действующим чемпионом России, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года и участником Олимпиады в Пекине.

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября. 

Теги:
Фигурное катание
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