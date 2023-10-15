"Авангард" обыграл "Локомотив" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей

ТАСС, 15 октября. Омский хоккейный клуб "Авангард" со счетом 4:1 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Венгрыжановский (25-я минута), Рид Буше (36), Либор Шулак (38) и Владимир Ткачев (41). У проигравших отличился Артур Каюмов (8). Форвард хозяев Ткачев провел 400-й матч в КХЛ. "Авангард" победил в третьем матче КХЛ подряд. У "Локомотива" прервалась серия из девяти матчей с набранными очками (восемь побед и одно поражение в серии буллитов).

"Авангард" после победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету омичей 22 очка в 17 матчах. "Локомотив" лидирует в Западной конференции с 29 очками в 19 встречах. В следующем матче "Авангард" 18 октября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", "Локомотиву" на день позже предстоит встретиться с ЦСКА в Москве.

В другом матче дня магнитогорский "Металлург" в овертайме обыграл астанинский "Барыс" (4:3). Защитник казахстанской команды Роман Старченко набрал 400-е и 401-е очки в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Денис Зернов забросил 100-ю шайбу в лиге.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 19 13 1 0 1 0 4 55-34 29 2 Спартак 19 11 1 0 0 2 5 70-55 26 3 Торпедо 18 11 1 0 0 1 5 58-40 25 4 Сочи 18 9 1 1 0 1 6 54-61 23 5 Динамо М 18 8 3 0 1 0 6 52-44 23 6 ЦСКА 18 7 2 0 0 1 8 54-41 19 7 СКА 17 9 0 0 0 0 8 45-36 18 8 Динамо Мн 16 6 1 1 0 2 6 49-40 18 9 Северсталь 16 6 0 1 0 2 7 56-52 16 10 Куньлунь РС 21 3 1 2 0 2 13 41-68 14 11 Витязь 18 1 2 1 0 1 13 27-69 9