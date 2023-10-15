"Авангард" обыграл "Локомотив" и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 15 октября. Омский хоккейный клуб "Авангард" со счетом 4:1 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Венгрыжановский (25-я минута), Рид Буше (36), Либор Шулак (38) и Владимир Ткачев (41). У проигравших отличился Артур Каюмов (8). Форвард хозяев Ткачев провел 400-й матч в КХЛ. "Авангард" победил в третьем матче КХЛ подряд. У "Локомотива" прервалась серия из девяти матчей с набранными очками (восемь побед и одно поражение в серии буллитов).
"Авангард" после победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету омичей 22 очка в 17 матчах. "Локомотив" лидирует в Западной конференции с 29 очками в 19 встречах. В следующем матче "Авангард" 18 октября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", "Локомотиву" на день позже предстоит встретиться с ЦСКА в Москве.
В другом матче дня магнитогорский "Металлург" в овертайме обыграл астанинский "Барыс" (4:3). Защитник казахстанской команды Роман Старченко набрал 400-е и 401-е очки в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Денис Зернов забросил 100-ю шайбу в лиге.
1
Локомотив
19
13
1
0
1
0
4
55-34
29
2
Спартак
19
11
1
0
0
2
5
70-55
26
3
Торпедо
18
11
1
0
0
1
5
58-40
25
4
Сочи
18
9
1
1
0
1
6
54-61
23
5
Динамо М
18
8
3
0
1
0
6
52-44
23
6
ЦСКА
18
7
2
0
0
1
8
54-41
19
7
СКА
17
9
0
0
0
0
8
45-36
18
8
Динамо Мн
16
6
1
1
0
2
6
49-40
18
9
Северсталь
16
6
0
1
0
2
7
56-52
16
10
Куньлунь РС
21
3
1
2
0
2
13
41-68
14
11
Витязь
18
1
2
1
0
1
13
27-69
9
1
Металлург
20
10
2
1
2
1
4
63-54
29
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
18
8
2
1
1
1
5
43-31
24
4
Лада
19
8
1
0
0
4
6
39-37
22
5
Авангард
17
7
3
0
0
2
5
45-44
22
6
Салават Юлаев
17
9
1
0
0
0
7
52-34
20
7
Трактор
19
5
3
1
0
2
8
41-46
20
8
Сибирь
17
5
1
1
2
1
7
35-50
17
9
Амур
17
5
0
1
3
2
6
36-45
17
10
Барыс
19
3
1
1
2
3
8
46-63
16
11
Нефтехимик
17
2
1
1
1
3
8
39-65
14
12
Адмирал
16
3
1
1
1
1
9
34-43
12