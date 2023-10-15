15 октября, 11:53
КХЛ

"Авангард" обыграл "Локомотив" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей

ТАСС, 15 октября. Омский хоккейный клуб "Авангард" со счетом 4:1 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Венгрыжановский (25-я минута), Рид Буше (36), Либор Шулак (38) и Владимир Ткачев (41). У проигравших отличился Артур Каюмов (8). Форвард хозяев Ткачев провел 400-й матч в КХЛ. "Авангард" победил в третьем матче КХЛ подряд. У "Локомотива" прервалась серия из девяти матчей с набранными очками (восемь побед и одно поражение в серии буллитов).

"Авангард" после победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету омичей 22 очка в 17 матчах. "Локомотив" лидирует в Западной конференции с 29 очками в 19 встречах. В следующем матче "Авангард" 18 октября на выезде сыграет с подмосковным "Витязем", "Локомотиву" на день позже предстоит встретиться с ЦСКА в Москве.

В другом матче дня магнитогорский "Металлург" в овертайме обыграл астанинский "Барыс" (4:3). Защитник казахстанской команды Роман Старченко набрал 400-е и 401-е очки в КХЛ. Нападающий "Металлурга" Денис Зернов забросил 100-ю шайбу в лиге.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

19

13

1

0

1

0

4

55-34

29

2

Спартак

19

11

1

0

0

2

5

70-55

26

3

Торпедо

18

11

1

0

0

1

5

58-40

25

4

Сочи

18

9

1

1

0

1

6

54-61

23

5

Динамо М

18

8

3

0

1

0

6

52-44

23

6

ЦСКА

18

7

2

0

0

1

8

54-41

19

7

СКА

17

9

0

0

0

0

8

45-36

18

8

Динамо Мн

16

6

1

1

0

2

6

49-40

18

9

Северсталь

16

6

0

1

0

2

7

56-52

16

10

Куньлунь РС

21

3

1

2

0

2

13

41-68

14

11

Витязь

18

1

2

1

0

1

13

27-69

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

20

10

2

1

2

1

4

63-54

29

2

Ак Барс

18

9

4

0

0

1

4

60-42

27

3

Автомобилист

18

8

2

1

1

1

5

43-31

24

4

Лада

19

8

1

0

0

4

6

39-37

22

5

Авангард

17

7

3

0

0

2

5

45-44

22

6

Салават Юлаев

17

9

1

0

0

0

7

52-34

20

7

Трактор

19

5

3

1

0

2

8

41-46

20

8

Сибирь

17

5

1

1

2

1

7

35-50

17

9

Амур

17

5

0

1

3

2

6

36-45

17

10

Барыс

19

3

1

1

2

3

8

46-63

16

11

Нефтехимик

17

2

1

1

1

3

8

39-65

14

12

Адмирал

16

3

1

1

1

1

9

34-43

12

  

Теги:
КХЛ
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