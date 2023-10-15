Тренер сборной Кении назвал предстоящий товарищеский матч с командой России историческим

Кенийцы впервые в истории сыграют с европейской сборной, встреча пройдет 16 октября в Турции

ТАСС, 15 октября. Матч сборных России и Кении по футболу станет историческим. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер кенийской национальной команды Энгин Фырат.

Товарищеский матч между сборными состоится 16 октября в Турции. Сборная Кении впервые в истории сыграет с европейской командой.

"Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет", - сказал Фырат.

"С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день", - добавил он.

Ранее сборная России в товарищеском матче на московской "ВТБ-Арене" обыграла команду Камеруна (1:0). В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), а также дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).