Митрофанов назвал зрелищным финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд

По мнению генерального секретаря Российского футбольного союза, ЦСКА и "Зенит" продемонстрировали отличный уровень

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Финальный матч Winline - Кубка России по футболу среди женских команд прошел на высоком организационном уровне и получился зрелищным. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В воскресенье московский ЦСКА в третий раз в истории завоевал Кубок России, обыграв в финале петербургский "Зенит" (4:1).

"Получился отличный футбольный праздник, команды продемонстрировали отличный уровень футбола, все было очень зрелищно. К сожалению, из-за погоды пришло не так много зрителей, как мы ожидали. Думаю, многие зрители из тех, кто не пришел, об этом пожалели", - сказал Митрофанов.

"Почему финал в Калининграде? Несколько факторов: мы хотели, чтобы женский футбол видели на территории всей страны. У нас давние хорошие отношения и со стадионом, и с клубом "Балтика" и с администрацией области, все это позволило нам провести матч на высоком организационном уровне. Если не возить такие мероприятия по стране, мы никогда не познакомим людей с женским футболом, любая большая дорога начинается с первого шага", - добавил он.

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед).