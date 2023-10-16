Российский защитник "Анахайма" Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ

Его команда обыграла "Каролину" со счетом 6:3

ТАСС, 16 октября. "Анахайм" победил "Каролину" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сэм Каррик (7-я минута), Фрэнк Ватрано (9, 37, 59), Павел Минтюков (13), Кэм Фаулер (59). У "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (34, 44), Мартин Нечас (56). Голевой передачей отметился защитник "Каролины" Дмитрий Орлов, закончивший матч с показателем полезности "-5".

Минтюков забросил дебютную шайбу в НХЛ, российский защитник провел вторую игру в лиге. 19-летний воспитанник московского "Динамо" в прошлом сезоне выступал за клубы Хоккейной лиги Онтарио "Сагино" и "Оттава 67", всего в регулярном чемпионате он провел за обе команды 69 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 64 голевые передачи. В плей-офф за "Оттаву 67" в 11 играх защитник отдал девять голевых передач.

"Анахайм" одержал первую победу в регулярном чемпионате, в первом матче сезона команда на выезде уступила "Вегасу" со счетом 1:4. "Каролина" потерпела первое поражение, до этого клуб из города Роли (штат Северная Каролина, США) одержал победы над "Оттавой" (5:3) и "Лос-Анджелесом" (6:5 Б). В следующем матче "Анахайм" примет "Даллас" 20 октября, "Каролина" 18 октября на выезде сыграет с "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Оттава" дома победила "Тампу" со счетом 5:2. Нападающий Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в составе "Оттавы", россиянин подписал контракт с канадским клубом в июле, соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Также на счету форварда голевая передача. Точным пасом отметился и его партнер по команде защитник Артем Зуб.