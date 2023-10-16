Фигуристка Валиева выступит на турнире "Битва школ" с показательным номером

Второй этап турнира пройдет 21 октября в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева выступит с показательным номером в рамках второго этапа юношеского турнира по фигурному катанию "Битва школ". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

"В прошлом году я уже выступала с показательным номером на "Битве школ". Атмосфера этого спортивного праздника была настолько уютной и запоминающейся, что я сразу же согласилась окунуться в нее еще раз. Судя по радости на лицах фигуристов, такие эмоции испытываю не я одна", - сказала Валиева.

Второй этап "Битвы школ" пройдет 21 октября на "ЦСКА-Арене".

В турнире "Битва школ" участвуют спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет. В текущем сезоне он разделен на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2024 года. В финал попадут пять команд - победителей этапов, которые соревнуются в спортивных разрядах.