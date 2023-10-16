Янчук считает, что у теннисиста Рублева еще будут большие победы

По мнению Янчука, российский теннисист заметно прибавил в мастерстве и стабильности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев заметно прибавил в мастерстве и стабильности, поэтому в будущем его ждут большие победы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

15 октября Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

"Я думаю, что Рублев показывает хорошие результаты в этом году. Да, вчера он мог стать четвертым в мире и отобраться на Итоговый турнир, но я уверен, что у него еще это получится сделать. Он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, поэтому большие победы его ждут впереди. В этом году он уже выиграл один турнир серии "Мастерс", так что у него уже есть победы на больших соревнованиях, осталось сделать скачок на турнирах Большого шлема", - сказал Янчук.

Рублеву 25 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.