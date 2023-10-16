Премьер Индии: включение крикета в программу ОИ-2028 говорит о росте его популярности

На сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи было поддержано предложение включить крикет, флаг-футбол, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Включение крикета в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) отражает рост мировой популярности этого вида спорта. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, приветствуя соответствующее решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

"Как нация, любящая крикет, мы особенно приветствуем включение крикета в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, что отражает растущую мировую популярность этого замечательного вида спорта", - написал он на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Индия, куда крикет был привезен европейцами еще в 18 веке, является одним из мировых лидеров в этом виде спорта. Индийским спортсменам принадлежит несколько мировых рекордов. Крикет - самый популярный среди граждан южноазиатской республики спорт, в который играют на улице и в парках как школьники, так и взрослые.

Ранее на сессии МОК в Мумбаи было поддержано предложение включить крикет, а также флаг-футбол, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Они пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.