Голдобин и Гусев примут участие в Матче звезд КХЛ 2023 года

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев и форвард столичного "Спартака" Николай Голдобин вошли в число участников Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голдобин будет представлять дивизион Боброва вместе с лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ Никитой Серебряковым, выступающим за петербургский СКА, а также представляющие нижегородское "Торпедо" защитник Богдан Конюшков и нападающий Василий Атанасов. Вместе с Гусевым дивизион Тарасова представят вратарь Алексей Колосов и нападающий Виталий Пинчук, представляющие минское "Динамо", и защитник московского ЦСКА Никита Нестеров.

В состав команды дивизиона Харламова вошли вратарь тольяттинской "Лады" Владислав Подъяпольский, защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев, нападающие казанского "Ак Барса" Александр Радулов и Дмитрий Яшкин. В команду дивизиона Чернышева вошли вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Александр Самонов, защитник владивостокского "Адмирала" Евгений Лисовец и нападающие омского "Авангарда" Владимир Ткачев и Рид Буше. Остальные участники будут выбраны СМИ и КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Впервые Матч звезд прошел в Санкт-Петербурге в 2011 году в "Ледовом дворце". В нем команда Яромира Ягра со счетом 18:16 обыграла команду Алексея Яшина. В 2022 году Матч звезд принимал Челябинск.

Голдобин и Гусев перешли в "Спартак" и "Динамо" соответственно летом 2023 года. В текущем сезоне Голдобин в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 очко (15 шайб + 16 голевых передач). У Гусева 20 (7+13) очков в 19 играх.