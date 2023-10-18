В команде Махачева оценили идею разместить цитату бойца в офисе UFC

Россиянин никогда не боялся выходить против любого бойца, отметили в команде спортсмена

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Внесение цитаты российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в офис Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будет заслуженным шагом. Такое мнение ТАСС высказали в команде россиянина.

"Это абсолютно заслуженно. Ислам никогда не выбирал себе соперников, не боялся выходить против кого бы то ни было, - сказал собеседник агентства. - Он просто выходит и делает свою работу".

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что внесет одну из фраз Махачева на стену в офисе организации.

Махачев 21 октября в Абу-Даби проведет реванш против австралийца Александра Волкановски.