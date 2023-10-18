CAS поддержал Международный союз велосипедистов в отстранении команды "Газпром-Русвело"

UCI отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года

ТАСС, 18 октября. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклони апелляцию российской команды "Газпром-Русвело" на решение Международного союза велосипедистов (UCI) отстранить коллектив от выступления в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба UCI.

"Апелляция от команды "Газпром-Русело" в Спортивный арбитражный суд была подана 22 марта 2023 года. Теперь CAS вынес решение, полностью отклонив ее требования", - говорится в заявлении.

UCI временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года. Российские и белорусские спортсмены, представляющие команды не из России и Белоруссии, принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики. От соревнований были отстранены "Газпром-Русвело", "Возрождение", а также Велосипедная команда Тулы.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.