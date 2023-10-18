18 октября, 18:51,
обновлено 18 октября, 19:15
КХЛ

"Спартак" побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

Защитник "Спартака" Роман Рукавишников и нападающий "Сочи" Джереми Бракко. Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Защитник "Спартака" Роман Рукавишников и нападающий "Сочи" Джереми Бракко
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В среду московская команда в гостях обыграла "Сочи"

ТАСС, 18 октября. Московский "Спартак" со счетом 3:1 победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 5 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Артур Тянулин (4).

"Спартак" одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий "Спартака" Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.

"Спартак" после 21 матча набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 31 очком в 21 игре. "Сочи" набрал 23 очка в 20 встречах и располагается на пятой строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 22 октября на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, "Сочи" 20 октября примет астанинский "Барыс".

В других матчах среды тольяттинская "Лада" со счетом 2:1 обыграла "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик" обыграл "Адмирал" (4:3), уступая с разницей в три шайбы после двух периодов. Новосибирская "Сибирь" прервала серию из шести поражений, победив нижегородское "Торпедо" (5:4 после серии буллитов). Подмосковный "Витязь" одержал первую победу под руководством Дмитрия Рябыкина, переиграв омский "Авангард" (5:2). Московское "Динамо" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

21

13

1

0

0

2

5

78-58

30

2

Локомотив

19

13

1

0

1

0

4

55-34

29

3

Динамо М

20

9

3

1

1

0

6

57-47

27

4

Торпедо

20

11

1

0

1

1

6

62-49

26

5

Сочи

20

9

1

1

0

1

8

57-69

23

6

ЦСКА

19

8

2

0

0

1

8

61-41

21

7

СКА

18

10

0

0

0

0

8

50-36

20

8

Северсталь

18

7

0

1

1

2

7

62-55

19

9

Динамо Мн

17

6

1

1

0

2

7

51-44

18

10

Куньлунь РС

22

3

1

2

0

2

14

41-75

14

11

Витязь

20

2

2

1

0

2

13

34-74

12

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

21

11

2

1

2

1

4

67-54

31

2

Ак Барс

18

9

4

0

0

1

4

60-42

27

3

Автомобилист

20

8

3

1

1

1

6

46-37

26

4

Лада

21

9

1

0

0

4

7

41-42

24

5

Салават Юлаев

18

10

1

0

0

0

7

56-36

22

6

Авангард

18

7

3

0

0

2

6

47-49

22

7

Трактор

20

5

3

1

0

2

9

43-49

20

8

Амур

18

6

0

1

3

2

6

39-47

19

9

Сибирь

19

5

1

2

2

1

8

41-56

19

10

Нефтехимик

19

4

2

1

1

3

8

47-68

18

11

Барыс

20

3

1

1

2

4

9

47-65

16

12

Адмирал

18

3

1

1

1

1

11

37-52

12

  

Теги:
КХЛ
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