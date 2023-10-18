"Спартак" побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

В среду московская команда в гостях обыграла "Сочи"

ТАСС, 18 октября. Московский "Спартак" со счетом 3:1 победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 5 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Артур Тянулин (4).

"Спартак" одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий "Спартака" Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.

"Спартак" после 21 матча набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 31 очком в 21 игре. "Сочи" набрал 23 очка в 20 встречах и располагается на пятой строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 22 октября на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, "Сочи" 20 октября примет астанинский "Барыс".

В других матчах среды тольяттинская "Лада" со счетом 2:1 обыграла "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик" обыграл "Адмирал" (4:3), уступая с разницей в три шайбы после двух периодов. Новосибирская "Сибирь" прервала серию из шести поражений, победив нижегородское "Торпедо" (5:4 после серии буллитов). Подмосковный "Витязь" одержал первую победу под руководством Дмитрия Рябыкина, переиграв омский "Авангард" (5:2). Московское "Динамо" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 21 13 1 0 0 2 5 78-58 30 2 Локомотив 19 13 1 0 1 0 4 55-34 29 3 Динамо М 20 9 3 1 1 0 6 57-47 27 4 Торпедо 20 11 1 0 1 1 6 62-49 26 5 Сочи 20 9 1 1 0 1 8 57-69 23 6 ЦСКА 19 8 2 0 0 1 8 61-41 21 7 СКА 18 10 0 0 0 0 8 50-36 20 8 Северсталь 18 7 0 1 1 2 7 62-55 19 9 Динамо Мн 17 6 1 1 0 2 7 51-44 18 10 Куньлунь РС 22 3 1 2 0 2 14 41-75 14 11 Витязь 20 2 2 1 0 2 13 34-74 12