"Спартак" побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

ТАСС, 18 октября. Московский "Спартак" со счетом 3:1 победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 5 191 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Артур Тянулин (4).
"Спартак" одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий "Спартака" Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.
"Спартак" после 21 матча набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. В общей таблице КХЛ лидирует магнитогорский "Металлург" с 31 очком в 21 игре. "Сочи" набрал 23 очка в 20 встречах и располагается на пятой строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Спартак" 22 октября на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока, "Сочи" 20 октября примет астанинский "Барыс".
В других матчах среды тольяттинская "Лада" со счетом 2:1 обыграла "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик" обыграл "Адмирал" (4:3), уступая с разницей в три шайбы после двух периодов. Новосибирская "Сибирь" прервала серию из шести поражений, победив нижегородское "Торпедо" (5:4 после серии буллитов). Подмосковный "Витязь" одержал первую победу под руководством Дмитрия Рябыкина, переиграв омский "Авангард" (5:2). Московское "Динамо" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь".
1
Спартак
21
13
1
0
0
2
5
78-58
30
2
Локомотив
19
13
1
0
1
0
4
55-34
29
3
Динамо М
20
9
3
1
1
0
6
57-47
27
4
Торпедо
20
11
1
0
1
1
6
62-49
26
5
Сочи
20
9
1
1
0
1
8
57-69
23
6
ЦСКА
19
8
2
0
0
1
8
61-41
21
7
СКА
18
10
0
0
0
0
8
50-36
20
8
Северсталь
18
7
0
1
1
2
7
62-55
19
9
Динамо Мн
17
6
1
1
0
2
7
51-44
18
10
Куньлунь РС
22
3
1
2
0
2
14
41-75
14
11
Витязь
20
2
2
1
0
2
13
34-74
12
1
Металлург
21
11
2
1
2
1
4
67-54
31
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
20
8
3
1
1
1
6
46-37
26
4
Лада
21
9
1
0
0
4
7
41-42
24
5
Салават Юлаев
18
10
1
0
0
0
7
56-36
22
6
Авангард
18
7
3
0
0
2
6
47-49
22
7
Трактор
20
5
3
1
0
2
9
43-49
20
8
Амур
18
6
0
1
3
2
6
39-47
19
9
Сибирь
19
5
1
2
2
1
8
41-56
19
10
Нефтехимик
19
4
2
1
1
3
8
47-68
18
11
Барыс
20
3
1
1
2
4
9
47-65
16
12
Адмирал
18
3
1
1
1
1
11
37-52
12