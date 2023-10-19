Мамиашвили заявил, что в сборных по борьбе не будет перестановок после чемпионата мира

Тренеры должны радикально пересмотреть отношение к процессу, подчеркнул глава Федерации спортивной борьбы России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Глобальных кадровых изменений в тренерском штабе команд по греко-римской и женской борьбе по итогам чемпионата мира не будет. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Глобальных изменений в кадровом составе сборных не будет, - сообщил Мамиашвили. - Но тренеры должны радикально пересмотреть свое отношение к процессу. А кто не в состоянии будет это сделать, займется другими вопросами".

"Надо признать, что у нас не такой большой тренерский потенциал, много вопросов и к образовательным учреждениям, и к конкуренции - это проблема номер один. Хотя, конечно, это не столь заметно, как то или иное неудачное выступление спортсменов. И практического диалога для решения этого вопроса пока нет", - подчеркнул Мамиашвили.

Сборные России по женской и греко-римской борьбе на завоевали на чемпионате мира в Белграде ни одной медали. Команды на турнире не смогли завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду 2024 года.