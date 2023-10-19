В ЕРАИ заявили о наказаниях для федераций за нецелевую трату отчислений букмекеров

Регулятор сможет приостановить выплаты спортивной федерации, которая нарушает порядок расходования

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Минспорт разрабатывает новый порядок расходования лимитов целевых отчислений от букмекеров, против федераций-нарушителей будут вводиться санкции. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

"И сейчас федерации, даже при текущих действующих нормативно-правовых актах, могут тратить средства на инфраструктуру, зарплаты и прочее, - сказал Грачев. - Но не все федерации разбираются в законодательстве. Сейчас Минспорт разрабатывает новый порядок расходования лимитов целевых отчислений. И, соответственно, будет введена некая ответственность за нерасходование или непрофильное расходование целевых отчислений".

"Она будет заключаться в том, что будут наложены санкции. То есть ЕРАИ приостановит выплаты такой федерации, которая нарушает порядок расходования", - добавил собеседник агентства.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).